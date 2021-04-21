Bayram ikramiyeleri ne kadar oldu? Emekliye ne kadar ikramiye verilecek?

Ramazan ayının başlaması ile birlikte emekliye bayram ikramiyesi konusu da gündeme gelirken, bu konudaki beklentiler karşılandı. Ramazan öncesinde son yıllarda zamlanmayan bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde zamlandı. İkramiyelere zam yapılacağının haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında kutlanacak. Bu bayramlardan önce ödemelerin yapılması bekleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bayram öncesi hafta içinde bayram ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

Bayram ikramiyelerine yapılan zammın ardından iki bayramda toplamda emeklilere 3 bin lira ikramiye verilmiş olacak.