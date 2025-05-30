Kurban Bayramı yaklaşırken memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri merakla araştırılıyor. 2025 Haziran ayında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlar, ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri ve SGK’nın açıklamaları yakından takip ediliyor. Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih de az önce netleşti.

Memur maaşı ne zaman yatacak?

Haziran ayı memur maaşları, her ay olduğu gibi 15 Haziran 2025 Pazar günü hesaplara yatırılacak. Bayramın 6 Haziran’da başlayacak olması nedeniyle maaşların erken ödenmesi yönünde beklentiler artmış olsa da, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) kapsamında emekli aylığı alan milyonlarca vatandaş, maaşların Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Geçmiş yıllarda bayram öncesinde ödemeler öne çekilmişti. Bu yıl için de benzer bir uygulama bekleniyor. Ancak SGK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan erken ödeme konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SSK (4A) emekli maaşı ödeme günleri (tahsis numarasına göre)

Son rakamı 9 olanlar: 17 Haziran

Son rakamı 7 olanlar: 18 Haziran

Son rakamı 5 olanlar: 19 Haziran

Son rakamı 3 olanlar: 20 Haziran

Son rakamı 1 olanlar: 21 Haziran

Son rakamı 8 olanlar: 22 Haziran

Son rakamı 6 olanlar: 23 Haziran

Son rakamı 4 olanlar: 24 Haziran

Son rakamı 2 olanlar: 25 Haziran

Son rakamı 0 olanlar: 26 Haziran

Bağ-Kur (4b) maaş ödeme takvimi

Son iki hanesi 5, 7, 9 olanlar: 25 Haziran

Son iki hanesi 3, 1 olanlar: 26 Haziran

Son iki hanesi 4, 6, 8 olanlar: 27 Haziran

Son iki hanesi 0, 2 olanlar: 28 Haziran

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibinin yararlanacağı Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme tarihleri ise az önce öğrenilen bir son dakika gelişmesi ile netleşti. Emekli bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs Cumartesi yani yarın ödenmesi bekleniyor.