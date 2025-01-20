Bayram ikramiyesi tutarları belli oldu! Malul, dul ve yetim aylığı... Kim ne kadar alacak?

Emekliler ve aylık alan vatandaşlar için bayram ikramiyesi ödeme detayları netleşti. Emekliler için bir nefes olan ikramiyeler, bu yıl da hesaplara yatırılacak. Yeni emekli olanlar da dahil olmak üzere malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Bayram ikramiyesi ödeme takvimi)

2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri için ödeme tarihleri şu şekilde açıklandı:

Ramazan Bayramı İkramiyesi: 24-28 Mart 2025

Kurban Bayramı İkramiyesi: 2-5 Haziran 2025

Yeni emekliler de dahil!

Haberlere göre, yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi hakkından yararlanacak. İkramiyeler, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da aylık alınan hesaplara yatırılacak. 2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin 2025’te artıp artmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Malul, dul ve yetim aylığı alanlar için 2025 ikramiye tutarları

Maluller: Bayram ikramiyesini tam olarak alacak.

Ölüm Aylığı Alanlar: İkramiye, yüksek orandaki ölüm aylığı dosyasına göre yatırılacak. Örneğin, dul eşin aldığı ölüm aylığı yüzde 50 oranındaysa, bayram ikramiyesi de bu oran üzerinden hesaplanacak.

Örnek hesaplamalar

Vefat Eden Eşten Aylık Alanlar: Eşe düşen hisse oranı %75 ise (ikramiye tutarı 4 bin TL olması durumunda) her bayram için 3 bin TL alacak. Yılda iki kez toplam 6 bin TL ödenecek.

Dul ve Çocuklar: Eş %50, çocuklar %25’er hisse oranına sahipse, eşe 2 bin TL, her çocuğa biner TL ödenecek.

Bayram ikramiyeleri, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara hisseleri oranında yatırılacak. Bu ödemeler, Ramazan Bayramı öncesi mart ayında ve Kurban Bayramı öncesi haziran ayında hesaplara geçecek.