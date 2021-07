Bayram ikramiyesi yattı mı? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin bayram öncesinde beklediği emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri ile emekliye zam farkı ödemesi başladı. 12 Temmuz'da başlayan emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri 20 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek ve emekliler bayram öncesinde ikramiyelerini alacak.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bağ-Kur ve SGK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebilecek. Belirlenen tarihlere göre SGK emeklilerine, maaş ödemeleri şu günlerde yapılıyor:

- 9 olanlar her ayın 17’sinde,

- 7 olanlara her ayın 18’inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20’sinde,

- 1 olanlara her ayın 21’inde,

- 8 olanlara her ayın 22’sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24’ünde,

- 2 olanları her ayın 25’inde,

- 0 olanlara her ayın 26’sında ödeme alırlar.

Bağ-Kur emeklileri ise şu tarihlerde tahsis numarasına göre emekli maaşlarını şu tarihlerde alıyor:

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.