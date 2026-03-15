Bayram öncesi baklava mesaisi başladı: Üretim 6 kat arttı, fiyat açıklandı

Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken Türkiye'nin dört bir yanında haneleri bayram telaşı sardı. Bayramın göz bebeği tatlılar içinse hem imalathanelerde hem de mutfaklarda yoğun mesai harcanıyor.

Üretim 6 katına çıktı

Tescilli lezzet 'baklava' için de gastronomi şehri Gaziantep'te ustalar şimdiden hazırlıklara başladı. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen talebe yetişmek için kolları sıvayan Gaziantepli baklava ustaları, vardiya sistemine geçti. Pek çok işletmede üretim 6 katı artarken, günde 5 ton baklava servis ediliyor.

Gerçek baklava nasıl anlaşılır?

Bayram öncesi ucuz baklavaya karşı uyaran ustalar, Gerçek Gaziantep baklavasını farkının ise kullanılan malzemelerde olduğunu söyledi. Gerçek Antep baklavasında boz iç Antep fıstığı, kaliteli sade yağ ve pancar şekeri kullanıldığını belirten ustalar fiyatların ise ortalama bin 800 TL'den başladığını belirti.

Baklavaya zam yok

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım da Ramazan öncesi bu bayram baklava sektörü fiyatlara zam yapmayacaklarını açıklamış, bayramda ise günlük 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörmüştü. Baklava fiyatlarına dikkat çeken Yıldırım, tüketicinin kesesine göre her türlü fiyattan baklava bulabileceğini belirterek fiyatların 300 lira ile 2 bin lira arasında değiştiğini söylemişti.

Evde baklavanın maliyeti

Bu sene bayram baklavasını evde yapmak isteyenler de 700-800 lira kadar bir harcama yapacak. Yarım kilo baklavalık yufka için 100 lira, 250 gram Antep fıstığı için 450-500 lira, 200 gramm tereyağı için 180 lira, 300 gram şeker için de 30-40 lira bir bütçe gerekiyor. Ev baklavasında fıstık yerine ceviz kullanmak ise toplam maliyeti 300 lira kadar aşağı çekiyor.