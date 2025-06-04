Gaziantep'in tescilli lezzeti Antep baklavasının üretimi Kurban Bayramı'na günler kala 6 kat arttı.

Kurban Bayramı'na günler kala Gaziantep'te bayramların vazgeçilmez lezzeti Antep baklavasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar siparişlerini vermeye başladı.

Artan talep üzerine baklavacılar yoğun mesai yaparak siparişlere yetişmeye çalışıyor.

'Kaliteli baklava ucuz olmaz'

Hamido Baklava Gıda ve Üretim Müdürü Tuğçe Sarıoğlu, ustaların hummalı bir şekilde çalıştıklarını ve vardiyalı sisteme geçerek üretimi 6 kat artırdıklarını söyledi.

Bayramda baklavaya olan talebin fazla olduğunu söyleyen ve kaliteli baklava ile ilgili bilgi veren Sarıoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bir kilo boz iç Antep fıstığının, sadeyağın maliyeti ortada. Kaliteli malzemeyle, ustalıkla yapılan bir baklava ne yazık ki ucuz olamaz. Ucuz diye alınan baklavaların margarin, nişasta bazı glikoz şurubu, hatta yer fıstığı kullanılabiliyor. Bu da hem lezzeti hem sağlığı tehlikeye atıyor. Tüketicilerimizden ricamız: lütfen etikete, içeriğe ve markaya baksınlar."