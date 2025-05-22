Bayram öncesi İstanbul'da kurban pazarı hareketlendi! Fiyatlar ne kadar?

Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'daki kurban satış alanları, Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla dolmaya başladı. Bahçelievler'de kurulan pazarda da gece saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

İstanbul genelinde 39 ilçede kurulan modern satış ve kesim alanlarına, kamyonlarla getirilen kurbanlıklar çadırlara yerleştirildi. Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş hayvanlarda ortalama 150 bin TL'den başladığı, ağırlık, cins ve et verimine göre 250 bin TL'ye kadar çıkabildiği belirtildi. Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatların 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

"Fiyatlar geçen yılın seviyesinde"

Bahçelievler'de satış yapan besici Ömer Yıldız, artan maliyetlere rağmen fiyatlarda büyük değişiklik yapmadıklarını belirterek, "Maliyetlerimiz fazla ama biz yine geçen sene ile aynı fiyattan satmaya devam ediyoruz. Herkes kurbanını alsın, son günü beklemesin. Kurban fiyatları yine uygun. Çadır yerleri pahalı, nakliye fiyatları fazla, hayvanın maliyeti yüksek ama biz yine geçen sene olduğu gibi uygun fiyata veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yıldız, getirdiği 44 hayvandan ikisini kısa sürede sattığını ve ilerleyen günlerde talebin artmasını beklediklerini de ekledi.

Belediyelerden kapsamlı hazırlık

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, kurbanlık alışverişi ve kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir ortamda yapılabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Satış ve kesim alanlarında su, elektrik, tuvalet, duş, mescit ve otopark gibi sosyal donatılar sağlandı. Hayvanların sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılırken, zabıta ekipleri de güvenlik önlemleri alarak vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için görev başında.