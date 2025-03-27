Bayram öncesi kırmızı et fiyatına yönelik ihbarlarda artış! Rekabet Kurumu harekete geçti

Kırmızı et sektörüne ilişkin fiyat yükseltme, arz kısıtlama gibi konularda çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarına, eş zamanlı çok sayıda inceleme yürüttüklerini ve bu konuda önemli bulgular elde ettiklerini belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, bayram öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Konuya yönelik açıklamasında Küle, incelemelerine rağmen sektörde ihlali sürdüren teşebbüslere yönelik uyarıda bulunarak, "Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10'u tutarında idari para cezası vereceğiz. Nitekim 2023'te sektörün önde gelen bir firmasına önemli para cezası tesis ettiğimizi hatırlatırım" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyecek"

Amaçlarının, vatandaşın daha uygun fiyata, daha kaliteli ürünlere ulaşmasının temin edilmesi olduğuna dikkati çeken Küle, tüketicinin refahı konu olduğunda kırmızı et alanının kendileri için pek çok açıdan kritik sektör olduğunu söyledi.

Küle, vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için kırmızı etin vazgeçilmez protein kaynağı olduğuna vurgu yaparak, tespit edilen ihlaller karşısında hiçbir yaptırımdan imtina edilmeyeceğini vurguladı.