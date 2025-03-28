Bayram öncesi kredi talebi arttı: Aramalar 7 katına çıktı

Cihan ORUÇOĞLU

Ramazan Bayramı yaklaşırken bireysel ve ticari kredi taleplerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. HangiKredi verilerine göre, bayram kredisi aramaları 7 kat artarken, en çok talep ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredilerine yöneldi.

Aralık 2024’ten bu yana gerçekleşen toplam 750 baz puanlık faiz indirimi, kredi faiz oranlarını aşağı çekerken, hem bireysel tüketicilerin hem de işletmelerin finansmana erişim talebini artırdı.

İhtiyaç kredileri ve KMH kullanımı öne çıktı

2025 yılı başından itibaren ihtiyaç kredisi hacmi yüzde 8,7, konut kredisi hacmi ise yüzde 5,9 oranında yükseldi. Öte yandan Kredili Mevduat Hesabı (KMH) kullanımları yüzde 14,1 artarak en hızlı büyüyen kredi ürünü oldu.

Ticari segmentte ise KOBİ kredilerine olan ilgi ön plana çıktı. Özellikle kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyen şirketler, kredi arayışını hızlandırdı.

Mevduat hâlâ tercih ediliyor

Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşe rağmen, yatırımcı ilgisi devam ediyor. TCMB’nin gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya çıkarması, kısa vadeli vadeli mevduat hesaplarında getirilerin artmasına neden oldu. Bunun yanı sıra, Para Piyasası Fonları ve Günlük Mevduat hesapları da alternatif yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Yüzde 0 faizli kampanyalara yoğun ilgi

Tüketicilerin dikkatle takip ettiği bir diğer başlık ise yüzde 0 faizli kredi kampanyaları oldu. Bu kampanyalar, özellikle kısa vadeli harcamalarını dengelemek isteyen kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. HangiKredi, bu süreçte dijital bankacılık uygulamaları üzerinden başvurulara aracılık ederek sektörün dijitalleşmesine katkı sağladığını belirtti.