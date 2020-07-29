Bayram turizmi de alternatife kaydı butik oteller doldu

29 Temmuz 2020

SELENAY YAĞCI

Turizmde bu yıl Kurban Bayramı geçen yıla göre buruk geçecek. Bayramda otellerin yüzde 40’ı açık olmasına rağmen doluluklar geçen yılın altında kaldı. Geçen yıl dolulukta yüzde 100’e ulaşılırken bu yıl oran yüzde 30 ila 60 arasında seyrediyor. Öte yandan iç turizm hareketi kiralık evlere, yatlara hatta çadır kamplarına yöneldi. Butik oteller, artan fiyatlara rağmen doldu. Özellikle açılışını bayram haftasına erteleyen resort oteller ve yüksek yıldızlı oteller ise doluluklar istenilen seviyede değil.

Tatilcinin fiyatlardan ziyade hijyene dikkat ettiğini kaydeden turizmciler, tatil için özel araçlarla yakın yerlerin tercih edildiğini belirtiyor. Açık otellerin fiyatları geçen yılla aynı seyrederken, butik oteller, kiralık ev fiyatları ortalama yüzde 40 arttı. Tur operatörleri bu yıl yaklaşık 1 milyonluk bir tatil hareketi olacağını ifade ediyor.

Kozluyalı Glamping'in İşletmecisi Mehmet Duru, "Bayramda tam doluyuz" dedi. Tekne kiralamaya olan talebin geçen yıla göre 2 kattan fazla arttığını açıklayan Viravira CEO’su Emre Küçüközkan, “Bu yıl Kurban Bayramı döneminde son dakika rezervasyonları da sıklıkla yapıldı” dedi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, açık olan otellerin bayramı dönemindeki doluluklarının iyi durumda olduğunu belirterek, “Kiralık villa ve butik otellerin dolulukları temmuzun başından bu yana yüzde 100’lerde. Yat kiralamalarına gibi özel tatil yapılabilecek bütün seçeneklere talep arttı. Yüksek yıldızlı tesislerin olduğu yüksek kapasiteli bölgelerdeki doluluklar hala istenilen seviyede değil” diye konuştu. Bayram rezervasyonlarında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, “Geçen yılki bayramdan düşük seviyede kalıyor çünkü tesislerin tamamı henüz açılmadı. Amatalepte geçen yıla yakın bir artış var” dedi. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, bayram döneminde, tesislerin geçen yıl ki kadar dolu olacağını düşünmediklerini, son güne kadar, her kitleye göre tesis bulmanın mümkün olacağını belirtti. Bayram satışlarında özellikle son 10 günde bir artış olduğunu söyleyen Sianji Well-Being Resort Kaplıca Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, şuan Bodrum’da otellerde bayram haftası doluluğunun yüzde 50 bandında olduğunu, beklentinin son dakika rezervasyonlarıyla yüzde 80’e çıkması olduğunu söyledi. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort and Spa Genel Müdürü Tunç Batum ise bayram rezervasyonlarında gözle görünür bir artış olduğunu, yerli turistin çoğunun devamlı müşteri olduğu ve çoğunluğunun kendi araçlarıyla seyahat etmeyi tercih ettiğini söyleyerek, otelin doluluğunun yüzde 60 civarında tutacaklarını kaydetti. Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Geçen yıl bayrama bir ay kala neredeyse bütün rezervasyonlar bitti. Bu yıl rezervasyonlar geç başladı. Doluluk yüzde 40 olacak” dedi.

Uçak bileti de kiralama da arttı



Enuygun.com'a Kurban Bayramı'nda uçak bileti aramaları yüzde 66, otobüs bileti aramalarında ise yüzde 51 arttı. Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol, tatilcilerin birçoğunun 27-30 Temmuz arası ile bayram tatilini birleştirdiğini söyledi. Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, bayram döneminde talebin arttığını dile getirdi. Yolcu360 ise bayram dönemi için ekosisteminde bulunan araçların yüzde 99'unu kiraladı. Bu bayram yaklaşık 10 bin kiralık araç ile yollarda olacak Yolcu360'ı ortalama 40 bin kişi tercih etti.