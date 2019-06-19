Bayramda yakıt alan araç sayısı azaldı

19 Haziran 2019

Alpet Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uludağ, Ramazan Bayramı’nda akaryakıt istasyonlarına uğrayan araç sayısı ile araç başına satılan akaryakıt miktar ve cirolarının, ekonomi ve ticari hayattaki gelişmelere dair ipuçları verdiğini ifade etti. Uludağ’ın verdiği bilgilere göre bu yıl Şeker Bayramı tatilinde istasyonlara uğrayan araç sayısında yüzde 2.11 azalış gözlendi. Bunun da etkisiyle istasyon başına yapılan toplam satış miktarı yüzde 13.5, elde edilen ciro ise yüzde 2.11 geriledi.

Ege Bölgesi’nde çarpıcı artış



Ülke çapındaki genel eğilimin aksine bazı bölgelerdeki istasyonlara gelen ortalama araç sayısı ile satış miktar ve cirosu rakamlarında artışlar gözlendi. Ege Bölgesi’nde istasyon başına düşen araç sayısı yüzde 10.39 artarken, satış miktarı yüzde 3.08, satış cirosu ise yüzde 15.58 artış gösterdi.



Karadeniz ve Doğu illerinde de yükseldi



Bayram dönemlerinde Karadeniz ve Doğu illerindeki istasyonlara uğrayan ortalama araç sayıları da sırasıyla yüzde 5.36 ve yüzde 3.53 oranlarında arttı. Bu artışa rağmen, satılan akaryakıt miktarı litre bazında sırasıyla yüzde 5.84 ve yüzde 4.07 azaldı. Miktar bazındaki azalışa rağmen, bu iki bölgedeki istasyonlarda elde edilen ciro rakamları da yüzde 7’den fazla arttı.



Orta Anadolu’da çarpıcı düşüş



İstasyon başına gelen araç sayısı ile satış miktar ve cirosu verilerinin en çok azaldığı bölgeler ise Orta Anadolu ile Akdeniz oldu. Orta Anadolu’daki istasyonlara uğrayan araç sayısı yüzde 15.86 azalırken, satış miktarı yüzde 36.54, satış tutarı ise yüzde 28.10 geriledi. Akdeniz Bölgesi’nde ise araç sayısı yüzde 11.18 azalırken, satış miktarı yüzde 16.27, satış geliri ise yüzde 4.84 düşüş gösterdi.



Fiyatlar tüketici tercihini etkiliyor



Alpet Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Uludağ, istasyon başına satışlar litre bazında azalırken, cirolarda yükseliş yaşanmasını akaryakıt fiyatlarındaki artışlara bağladı. Uludağ, “Geçtiğimiz bayram dönemine göre litre fiyatlarında ortalama yüzde 13’lük bir artış var. Satış hacimlerindeki düşüşün önemli sebeplerinin başında da bu, yani fiyatlardaki artış geliyor” dedi.



Tüketici sık geliyor, az alıyor



Kemal Uludağ, istasyonlara gelen araç sayısı ile toplam ve araç başına satış miktarlarının, tüketicilerin istasyonlara daha sık uğradıklarını ortaya koyduğunu vurguladı. Alpet’teki verilerin üç aşağı beş yukarı sektörün genelini de yansıttığını ifade eden Uludağ, “Ortaya çıkan verileri inceleyince anlıyoruz ki, insanlar gidecekleri yere kadar yetecek yakıtı almakla yetinmeyi tercih ediyor. Yani daha sık ama daha az miktarda yakıt alma alışkanlığının gelişmeye başladığını söyleyebiliriz” diye konuştu.