Bayramdan sonra yem fiyatında indirim sinyali

14 Haziran 2018

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Et fiyatlarının artışında temel sebeplerden birisi olarak gösterilen yem fiyatlarında kurların da etkisiyle yaşanan artış, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devreye girmesiyle birlikte tersine dönme eğilimine girdi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, yem sektörünün girdilerinin yaklaşık yarısını oluşturan hububatta, TMO’nun devreye girmesiyle fiyatın dengelendiğini belirterek, yağlı tohumlarda da benzer gelişmelerin sağlanması halinde, Ramazan Bayramı sonrasında yem fiyatının gerileyebileceğini söyledi.

Yerinde müdahale sonuç verdi

Enflasyon sepetinde yüzde 23 civarında payı olan gıda sektöründe, önemli bir yer tutan et fiyatları, gıda enflasyonunun düşürülmesi için oluşturulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin de temel gündem maddesini oluşturmuştu. Komitenin organlarından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TMO’nun yem maliyetlerinin düşürülmesi için yaptığı çalışmalar meyvesini vermeye başlıyor.

Gelişmeleri DÜNYA’ya değerlendiren Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, TMO’nun bu yıl hububatta alım ve satım fiyatını önceden açıklamasıyla birlikte, geçmiş yıllarda yaşanan spekülasyonların önüne geçildiğini söyledi.

Tüketici fiyatlarına da olumlu yansıyacak

Bu uygulamanın, yem üretiminin yaklaşık yarısını oluşturan kısımda fiyat dalgalanmasını önlediğine işaret eden Karakuş, enflasyon hedefi doğrultusunda yapılan fiyat ayarlamasının maliyeti olumlu yönde etkilediğini aktardı.

Karakuş, yağlı tohumlarda da aynı fiyat ayarlaması ve oynak fiyatların önlenmesinin fiyatlarda gerileme sağlanması halinde, üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Karakuş, bu koşulların sağlanmasının Ramazan Bayramının ardından yem fiyatlarında düşüşe yol açacağını bildirdi. Bunun bir diğer koşulunun da döviz artışının önlenerek geriye gitmesi olduğuna değinen Karakuş, “Kuşkusuz burada sürdürülebilirlik de çok önemlidir. Hayvansal üretim girdilerinde maliyetin büyük kısmını oluşturan yemde ucuzlama sağlanırsa, hayvansal ürünleri tüketenlerin de alım gücünü ve miktarını yükseltecektir” ifadelerini kullandı.