Bazı arı ve balık türleri tescil edildi

16 Mayıs 2019

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu üzerine Efe ve Gökçeada arıları, tıbbi sülük, barbunya ve Karadeniz pisi balığı tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TAGEM'in başvurusu üzerine, Efe arısı (Apis mellifera Anatoliaca) ve Gökçeada arısının (Apis mellifera Anatoliaca) tescili sağlandı. Kararla "Batı Ege arısı" ekotipinin ismi değiştirilerek "Efe arısı" ekotipi olarak tescil edildi.

Komite, tescil için başvurulan, Ayvacık atı, Muğla arısı, Anadolu-T etçi tavuk hattının tescil kriterleri açısından ırk, tip, yöresel tip ve ekotipleri olarak tanımlanabilecek yeterli kriterler ve verilere sahip olmadığından, tescili uygun görmedi.

Trabzon zerdava köpeğinin ırk tescili için de daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Su Ürünleri Tescil Komitesi kararı

Öte yandan Bakanlığın Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TAGEM tarafından yapılan başvuru sonucunda, tıbbi sülük (Hirudo verbana), barbunya (Mullus barbatus) ve Karadeniz pisi (Platichthys flesus luscus) balıklarının tescil edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA