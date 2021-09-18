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Bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzı yasaklandı

Bakanlık, bazı aroma verici maddelerin piyasaya arzına ve gıda üretiminde kullanımına yasak getirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle uyum ve geçiş hükümleri belirlendi.

Bu kapsamda, "delta-Damascone", "alpha-Damascone, "cis-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one", "trans-1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one" ve "alpha-Damascenone" adlı aroma verici maddeler piyasaya arz edilmeyecek ve gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

Bu maddeler ve bunlardan herhangi birini içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

Daha önce piyasaya arz edilmiş olan ve bu aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilecek. Bu geçiş süresi aroma verici maddelerin karışımları için geçerli olmayacak.