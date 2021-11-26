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Bazı avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi

Bazı avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Bu oran halen yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Karar, 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

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