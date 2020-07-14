Bazı demir-çelik ürünlerinde vergi uzatıldı

14 Temmuz 2020

Bazı demir-çelik ürünlerinde geçici gümrük vergilerini 18 Nisan'dan itibaren üç ay süreyle artıran kararın uygulanması 30 Eylül'e kadar uzatıldı.



Cumhurbaşkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararına göre, ithalat rejimi kararı II sayılı listede 72. fasıl başlıklı tabloda yer alan ürünlerin ithalatı için getirilen ve 15 Temmuz'a kadar uygulanması öngörülen geçici ithalat vergisi oranlarının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.



Resmi Gazete'de 18 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yassı madde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz'a kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırılmıştı.