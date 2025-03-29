Bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedeli güncellendi

EPDK'nin bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedelinde yaptığı revizyona göre, Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin yıllık tüketim miktarına göre sistem kullanım bedeli standart metreküp başına 0,220835 ila 2,842758 lira, Diyarbakır Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 0,888854 ila 1,960069 lira arasında değişiyor.

İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yıllık tüketim miktarına göre sistem kullanım bedeli metreküp başına 0,093799 ila 1,782808 lira, Kızılcahamam Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin sistem kullanım bedeli metreküp başına 1,158314 ila 2,684114 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

EPDK, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesini belirledi. EÜAŞ tarafından aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışlarda kilovatsaat başına 225,0000 kuruş olarak uygulanacak.