Bazı sigara fiyatlarına 2 TL zam geldi

Bazı sigara fiyatlarına dün 2 TL zam gelirken ekonomistler zammın sektör geneline yayılması halinde enflasyonda bir kısmı bu ay bir kısmı önümüzdeki ay olmak üzere toplam 200-250 baz puan yükseltici etki bekliyorlar.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş'ın twitter üzerinden paylaştığı listeye göre zam bir şirket tarafından yapılırken diğer üreticilerin de fiyat artışına gidip gitmeyeceği enflasyon açısından takip ediliyor.

TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı %4.3 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın %4.04 ile büyük bölümü sigaraya ait.

TÜİK verilerine göre, ortalama sigara fiyatı ise 23.08 TL. Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı belirleyecek.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre benzer oranda zammın sektör geneline yayılması halinde yıllık enflasyona yaklaşık 200-250 baz puan yükseltici etki yaratacak. Zam ay ortasında geldiğinden etkinin bir kısmı Mart'ta, kalanı Nisan'da görülecek.