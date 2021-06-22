Bazı tarım ürünleri ithalatında gümrük vergisi oranı yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanı kararı kapsamında yayımlanan ithalat rejimi kararı uyarınca bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi oranları ile ek mali yükümlülük tutarları yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararıyla, sarımsak, pırasa, badem, ceviz, muz (plantain), yeşil ve siyah çay, yer fıstığı ve ezmesi, kolza tohumu, ayçiçeği ve aspir tohumu ithalatında gümrük vergisi oranları ile ek mali yükümlülük tutarları yeniden düzenlendi.

Yer fıstığı ithalatına uygulanacak yeni gümrük vergisi ile ek mali yükümlülük tutarları bugün yürürlüğe girdi.

Diğer ürünlerin gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük tutarı ise 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Aynı gazetede yer alan diğer ithalat rejimi kararıyla, bazı kimyasal maddeler, vinil asetat, motorlu taşıtların ve aksamlarının üretimine yönelik plastik hammadde, doğru akım motorları, araç bataryalarının üretimine yönelik hammaddenin gümrük vergisi yeniden düzenlendi.

Bazı rulmanlar, entegre batarya sistemleri ve bazı görüntüleme elemanları da gümrük vergilerini belirtir listeye eklendi.