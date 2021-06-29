Bazı taşınmazların imar planları karara bağlandı

Özelleştirme kapsamında bulunan Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Tokat'taki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri karara bağlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Akköprü Mahallesi'nde bulunan 1768 ada 82, 83, 83, 84, 85 ve 86 parseller, 5050 ada 4 parsel ve 6243 ada 2 parsel ile Varlık Mahallesi 6250 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin ticaret-konut, özel eğitim, kültürel tesis, teknik altyapı alanları ile park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Mamak ilçesi, Üreğil Mahallesi'ndeki 52695 ada, 2 parsele ilişkin ticaret-konut alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre planı ve nazım imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Çınar Mahallesi'nde bulunan 250 ada, 11, 12 ve 13 parsellere ilişkin lojistik tesis, teknik altyapı ve park alanları ile yol kullanım kararları getirilmesine yönelik çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kastamonu'nun Daday ilçesi, Merkez Mahallesi'ndeki 227 ada 1 parsele ilişkin gelişme konut ve park alanları ile yol kullanım kararları getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, Güneşli Mahallesi'nde bulunan 50 ada 49 parsele ilişkin ticaret-konut alanı ve park kullanım kararları getirilmesine yönelik revizyon nazım ve revizyon imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Tokat'ın Artova ilçesi Kızılca Mahallesi'ndeki 80 ada 32 parsele ilişkin gelişme konut alanı, cami, park ve yol kullanım kararları getirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar kabul edilerek, yeniden hazırlanan uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi'nde 726 parseldeki 10 bin 812,59 metrekare yüzölçümlü taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 12 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Otostor Taksitli Motorlu Araçlar Alım Satım Kiralama Servis AŞ'ye satılmasına karar verildi.