Bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla plastik, kağıt ürünleri, tekstil ürünleri, metal ürünleri, bazı elektrik ve elektronik ürünleri, motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları, kol, cep ve duvar saatleri ile aydınlatma cihazlarının genelleştirilmiş tercihler sistemine dahil ülkelerden yapılan ithalatında vergi oranları düzenlendi.

Kararın dip notlarında yapılan değişikliğe göre, vinilklorür polimerlerinden olan plastik ve kauçuk mamuller, rulo halinde kağıt ve kartonlar ile alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuk ürünlerini üretimde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.

Bu kapsamda ayrıca, tekerlek hariç olmak üzere motorlu kara taşıtlarının fren tertibatında kullanılan aksam ve parçaları üretimde girdi olarak kullanan firmaların yapacağı ithalatta ilave gümrük vergisi sıfır olarak uygulanacak.