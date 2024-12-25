BBP de tepki gösterdi: "Asgari ücret artışı yüzde 50 olmalı"

2025 yılı asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepkiler gelmeye devam ediyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" dedi.

Asgari ücret artışına "hakkaniyetsiz" dedi

Mustafa Destici, asgari ücretin işçilerin beklentisini karşılamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleştiği, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda artacağı, yine kiralara yüzde 60, tüm vergi, resim, harçlara yüzde 43,93 oranında zam yapıldığı bir dönemde, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması, en hafifi ile 'hakkaniyetsiz', 'adaletsiz' ve 'yetersiz' olmuştur. Asgari ücrete mahkum çalışan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır."

"Artış yüzde 50 oranında belirlenmeli"

Kirada oturan asgari ücretli çalışanların yaşamlarını idame ettirmesinin zor olduğunu vurgulayan Destici, "Bu karar düzeltilerek, asgari ücret, 2024'te gerçekleşecek enflasyon da göz önüne alınarak artış yüzde 50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır." diye konuştu.

Emeklilere de değindi

Mustafa Destici, emeklilerin de aynı problemleri yaşadığına dikkati çekerek, "Özellikle kök maaş kavramı üzerinden belirlenen emekli maaşlarının, bugünün hayat şartları ve enflasyonun karşısında geldiği durum, hayatın acı gerçeklerine uymamaktadır. Emeklilerimize çare olmamakta, beklentilerini de asla karşılamamaktadır." ifadesini kullandı.