BBVA CEO'su Onur Genç: Türkiye'de enflasyonu kontrol etme kararlılığı net

Garanti BBVA'nın hakim ortağı İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Türkiye'de hükümetin enflasyonu kontrol etme konusunda net bir kararlılık gösterdiğini belirtti.

Bank of America'nın yıllık yatırımcı konferansında bir konuşma yapan Genç, BBVA'nın Türkiye ve Meksika operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genç, "Türkiye'de yeni ekonomi ekibinin daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modelinin temellerini atmanın ilk adımı olarak enflasyonu kontrol etme konusunda net bir kararlılık gösterdiğini" ifade etti.

Türkiye'nin büyük potansiyele sahip bir ekonomi olduğunu vurgulayan Genç, Garanti BBVA'nın da "olağanüstü sonuçlar üretme becerisiyle, Türkiye'de muhtemelen en iyi banka olduğunu" savundu.

Genç, BBVA'nın Meksika'daki gelişim perspektifini de "çok olumlu" gördüklerini dile getirerek, "Ülkenin temelleri sağlam ve bu bizim için en önemli şey. BBVA, Meksika'da sağlam ve yüksek getiri sağlamaya devam eden inanılmaz bir ağa sahip." dedi.

Onur Genç, İspanya'nın Sabadell bankasını satın alma girişimindeki sürecin ise "kararlı bir şekilde ilerlediğinin" altını çizerek, "İspanya'nın çok iyi kurumları var ve şüphesiz CNMC de (İspanya Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu) onlardan biri. Önceki operasyonlarda olduğu gibi aynı metodun kullanılması durumunda, rekabet sorunu olmadığından operasyonun birinci aşamada onaylanması gerekmektedir." diye konuştu.