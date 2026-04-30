BBVA ilk çeyrekte beklentileri aşan kar açıkladı

İspanya merkezli bankacılık devi BBVA, ilk çeyrekte net karını yıllık bazda yüzde 10,8 oranında artırdı. Bankanın bu performansı, ana pazarları olan Meksika ve İspanya'daki güçlü sonuçlardan destek aldı.

Kurum, bu dönemde genel olarak daha yüksek kredi gelirleri elde etti. Kar oranlarındaki artış piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

BBVA bilançosunda öne çıkan rakamlar

Euro bölgesinin piyasa değerine göre en büyük ikinci kredi kuruluşu olan banka, ocak ve mart aylarını kapsayan dönemde 2,99 milyar euro net kar bildirdi. Analistler, bu rakamın daha önce 2,79 milyar euro seviyesinde kalmasını beklemişti.

Net faiz geliri de aynı dönemde benzer bir ivme gösterdi. Kredi gelirleri ile mevduat maliyetleri arasındaki farkı yansıtan bu kalem, ilk çeyrekte yüzde 17,8 oranında yükseldi.

Hisse geri alım programı başlıyor

Faiz geliri 7,54 milyar euro seviyesine ulaşarak 7,23 milyar euroluk analist tahminlerini geride bıraktı. Sağlam temel kredi büyüme dinamikleri bu artışta etkili oldu.

Banka yönetimi, önümüzdeki hafta başlarında 1,46 milyar euro tutarındaki hisse geri alım programının son dilimini başlatacağını duyurdu. Söz konusu dilim, bankanın aralık ayında duyurmuş olduğu yaklaşık 4 milyar euroluk geniş kapsamlı programın bir parçasını oluşturuyor.

Bölgesel bazda karlılık oranları

Ana pazarlardaki performans, bankanın toplam bilançosuna doğrudan yansıdı. Meksika pazarında net kar, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,3 artış gösterdi.

İspanya'daki net kar ise aynı dönemde yüzde 8,1 oranında yükseldi. Açıklanan bu güçlü rakamlar, kurumun sadece üç aylık performansını değil, aynı zamanda yılın geri kalanı için hedeflenen küresel büyüme trendini de destekliyor.