BBVA raporu: Faiz indirimleri bankacılık sektörüne yaradı

BBVA'nın yayımladığı Türkiye Aylık Bankacılık Monitörü raporuna göre, Türk bankaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ortasında başlattığı faiz indirim sürecinden olumlu etkilenmeye başladı.

Raporda, "İyileşen faiz marjları net faiz marjları (NIM) üzerindeki baskının dengelenmesine yardımcı olurken, kredi büyümesi devam eden düzenleyici sınırlamalar nedeniyle enflasyonla yakından uyumlu olmaya devam ediyor" denildi.

Mevduat bankalarının kümülatif özkaynak kârlılığının (RoE) haziran itibarıyla yaklaşık yüzde 24 seviyesinde sabit kaldığı belirtilen raporda, yüksek fonlama maliyetlerine rağmen bankacılık sektörünün erken istikrar işaretleri gösterdiği ifade edildi.

"TL cinsinden kredi büyümesi nispeten istikrarlı"

BBVA, kredi büyüme tavanı hesaplama süresinin 4 haftadan 8 haftaya çıkarılmasının bankalara fiyatlama stratejilerinde esneklik sağladığını belirtti. Raporda, "TL cinsinden kredi büyümesi hem kamu hem de özel bankalarda nispeten istikrarlı seyretmekte. Ancak, kamu bankaları TL ticari kredilere daha fazla odaklanırken, özel bankalar tüketici kredilerinde daha güçlü bir ivme görmekte" ifadeleri yer aldı.

TL varlıkların cazibesinin korunduğu, yerleşiklerin bu enstrümanlara yönelmeye devam ettiği, yabancı para talebinin ise büyük ölçüde YP fonların desteğiyle ılımlı seyrettiği kaydedildi.

Marjlarda iyileşme var, riskler sürüyor

BBVA, artan TL fonlama maliyetlerinin ikinci çeyrekte net faiz marjları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini, ancak yılın ikinci yarısında TCMB'den beklenen faiz indirimlerinin bu baskıyı hafifleteceğini vurguladı.

"Marjlardaki iyileşmeye rağmen, varlık kalitesi endişeleri devam etmektedir" değerlendirmesine yer verilen raporda, emsal mevduat bankalarında 2. Aşama ve takipteki kredilerin (TGA) toplam krediler içindeki payının 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 12'ye yükseldiği, bunun da kredi riskine yönelik temkinli bir görünümün işareti olduğu ifade edildi.