BBVA Research Türkiye tahminini açıkladı

Raporda yer alan değerlendirmelerde, öncü göstergelerin üretimdeki zayıflığın yılın 3. çeyreğinin başında da devam edeceğine işaret ettiği vurgulandı. Ayrıca, ikinci çeyreğe dair gelen verilerin “yumuşak iniş” senaryosunu teyit ettiği kaydedildi.

“Para politikası iç talebi baskılıyor”

Bankanın analizinde şu tespitlere yer verildi:

Aylık büyüme endeksi, takvim etkisinin de katkısıyla yıllık büyümenin yaklaşık yüzde 4,5 seviyelerinde olduğuna işaret ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 olarak kaydedilen çeyreklik büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 0,5’e kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

Sıkı para politikası ve mali koşulların, özellikle iç talep üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu vurgulandı.

Öte yandan, Eylül ayı başında açıklanması beklenen güncel Orta Vadeli Program’ın (OVP), kısa vadeli büyüme görünümü ve ekonomi yönetiminin siyasi tercihleri konusunda ipuçları vereceği belirtildi.