BBVA Research: Türkiye'de 2025 için yıl sonu enflasyon tahminimiz yüzde 26,5

BBVA Research, Türkiye'de 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini güncelledi.

BBVA aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra yaptığı değerlendirmede, ilk çeyrekte yıllık enflasyonda bir miktar iyileşme beklentilerinin TCMB'nin gevşeme döngüsüne devam etmesi için alan yaratabileceğini belirterek, TL varlıkların cazibesini korumak için yeterli pozitif reel faiz oranlarını sağlayarak temkinli bir duruşun devam etmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Banka geçtiği notta "Asgari ücret ayarlamasının beklentilerin altında kalması ve yönetilen fiyat ayarlamalarının bir kısmının sınırlı kalması ihtimalinden kaynaklanan son dönemdeki aşağı yönlü risklere rağmen, çıpalanmamış yüksek enflasyon beklentileri, güçlü atalet, reel faiz oranlarının beklentilerimizden daha düşük olma ihtimalinin yüksek olması ve maliye politikası desteğinin büyüklüğüne ilişkin belirsizlik yukarı yönlü riskler oluşturabilir ve bizi 2025 yılsonu enflasyon tahminimizi %26,5 olarak korumaya motive edebilir" sözlerine yer verdi.