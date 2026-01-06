BBVA Research’ten TCMB için faiz tahmini: Ocakta ne yapacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasYon verisinin ardından kurumlar art arda faiz değerlendirmelerini paylaşırken son değerledirme BBVA Research'ten geldi.

BBVA Research, aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Aralık verisinin beklentilerin altında gelmesi ve yılın başında uygulanan destekleyici vergi ayarlamaların, ocak ayında politika faizinde 150 baz puanlık bir indirime alan açıyor" dedi.

Kuruluş, enflasyon eğilimindeki kalıcılık ve beklentilerin yüksek seyrinin, para politikasında temkinli olunması gerektiğine işaret ettiğini de vurguladı.

BBVA değerlendirmesinde, manşet enflasyonun Aralık’ta aylık yüzde 1’in altında kalmasının, mevsimsel olarak zayıf seyreden çekirdek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki gerilemeden destek aldığı belirtildi.

Ancak bankanın mevsimsellikten arındırılmış hesaplamaları, tüketici fiyat endeksinin aylık bazda yüzde 1,6’ya yükseldiğini gösteriyor. Bu artışta hizmetler ve gıda kalemleri öne çıkarken, hizmet enflasyonundaki güçlü atalet ve çekirdek mallarda kur değer kaybının yavaşlamasına rağmen sınırlı iyileşme, çekirdek enflasyonun yapışkanlığını koruduğuna işaret ediyor. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek B ve C göstergeleri de aylık yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde seyrediyor.

Altı farklı enflasyon eğilim göstergesinin ortalamasında Aralık ayında yalnızca sınırlı bir iyileşme görüldüğüne dikkat çekilen raporda, kasım ayındaki yüzde 1,94 seviyesinden yüzde 1,8’e gerileme kaydedildiği ifade edildi. Buna karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yakından izlediği medyan enflasyonun aylık yüzde 1,64 ile daha olumlu bir tablo sunduğu ve enflasyon dağılımının da görece iyileştiği vurgulandı.

'Vergi ayarlamaları beklentileri çıpalayabilir'

BBVA, 2026’nın ilk yarısında özellikle akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde üretici fiyatlarına kıyasla daha düşük vergi oranlarının ve bazı yönetilen fiyat ayarlamalarının, Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 19 olan üst tahmin bandıyla uyumlu şekilde yapılmasının, beklentilerin çıpalanmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Bu adımların, yüzde 27’lik asgari ücret artışından kaynaklanan baskıları kısmen dengeleyebileceği ifade edilirken, yaklaşan TÜFE metodolojisi değişikliklerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü de not edildi.

Raporda, aralık ayındaki iyileşmeye rağmen enflasyon beklentilerinin hâlâ Merkez Bankası’nın 2026 sonu için öngördüğü yüzde 16’lık medyan ve yüzde 19’luk üst bandın üzerinde seyrettiği vurgulandı. Hizmet enflasyonunun güçlü ataleti sürdürdüğü, gevşemeye başlayan finansal koşulların ise talebi desteklemeye başladığına dikkat çekildi.

BBVA’ya göre, aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması ve gıdada olumsuz bir sürpriz yaşanmaması halinde ocak ayı enflasyonuna yönelik tahminlerde aşağı yönlü risklerin artması, politika faizinde ocak ayında da 150 baz puanlık bir indirime alan yaratıyor. Banka, önümüzdeki dönemde TÜFE endeksindeki olası revizyonları, uygulanan politika bileşiminin etkinliğini ve risk dengesini yakından izleyeceğini, yıl sonu için piyasa ortalamasının üzerinde olan yüzde 25’lik enflasyon tahminini bu çerçevede değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.