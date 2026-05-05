BBVA Research'ten Türkiye için enflasyon revizyonu

BBVA Research, Türkiye için daha önce yüzde 28,5 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini nisan verilerininin ardından yüzde 30 seviyesine çekti.

Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık ise yüzde 32,4 ile beklentilerin üstünde gelirken, BBVA tarafından yapılan hesaplamalara göre medyan enflasyon temel mallarda yaklaşık yüzde 2, hizmetlerde yüzde 2,6 ve genel TÜFE’de yüzde 2,4 düzeyinde seyrediyor.

Yüksek emtia fiyatları, arz tarafındaki kesintiler ve beklentilerdeki bozulmanın yarattığı ikincil etkilerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığı belirtiliyor.

TCMB'nin yıl sonu hedefinde revizyon beklentisi

Kurum, TCMB'nin 14 Mayıs'ta açıklayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda da değişikliğe giderek yıl sonu için belirlenen yüzde 16’lık hedef ile yüzde 15-21 aralığındaki tahmin bandının yukarı yönlü revize edileceğini öngörüyor.

BBVA Research'ün değerlendirmedine göre, ekonomik görünümdeki yukarı yönlü riskler, canlılığını korurken resmi tahminlerin mevcut piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi bekleniyor.

Küresel ve yerel risk faktörleri etkili oluyor

Uzayan çatışma ortamı ve enerji piyasalarındaki normalleşme sürecine dair belirsizlikler, enflasyon tahminindeki yukarı yönlü güncellemenin temel gerekçeleri arasında sıralanıyor. Beklentilerdeki bozulma ile birlikte bu dışsal faktörler, yıl sonu tahmininin yüzde 30’a yükseltilmesinde belirleyici oldu.

Arz kesintilerinin ve emtia fiyatlarındaki hareketliliğin fiyatlama davranışları üzerindeki baskısı sürerken, mevcut risklerin yılın geri kalanında da etkili olacağı öngörülüyor. BBVA Research, makroekonomik dengelerdeki bu değişimleri yakından takip ederek analizlerini paylaştı.