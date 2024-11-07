BBVA yöneticisi Merkez Bankası'ndan aralıkta faiz indirimi beklemiyor

BBVA MENA ve Türkiye Stratejisti Tufan Cömert, Merkez Bankası'nın uzun süredir yüzde 50'de tuttuğu politika faizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'e konuşan Cömert, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 43'den çıkaracağını ifade etti. Cömert, önemli noktanın 2025 yılı için yüzde 14'lük tahminin ne kadar değişeceği olduğunu ifade etti.

BBVA yöneticisi, şöyle devam etti: "Eğer yüzde 14 tuttuğunu görürsek Merkez Bankası, faizi uzunca bir sürede yüksek tutmaya devam edecek. Piyasada hızlı bir faiz indirimine gireceğiz algısı var. Eğer 14’ü görürsek, yüksek faizin, sıkı para politikasının devam edeceğini anlarım. Biraz yukarıda bir tahminde bulunursa Merkez Bankası'nın büyüme ile enflasyon arasında bir denge gözetmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Satır aralarını iyice okumamız lazım.

Çekirdek enflasyonun mevsimsellikten arındırılmış haline ve trendine bakıyoruz, burada 3 aylık baktığımızda önceki aya göre bir düşüş var ama çok az. Önceki aylara göre baktığımızda düşüş devam ediyor ama bizim daha düşük enflasyonla yaşadığımız dönemlere göre neredeyse iki katı bir çekirdek enflaasyondan bahsediyoruz. Bu anlamda 50’yi düşürmek için bize bir sebep verebilir ama enflasyonla mücadele kapsamında hala istedğimiz yerlere yaklaşmak istiyorsak faizin daha uzun süre burada kalması lazım. Merkez Bankası'nın şimdilik net bir sinyal verdiğini düşünmüyorum. Enflasyon trendine baktığımızda aralık ayında bir indirimi çok mümkün görmüyorum."

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı'nı yarın düzenleyecek. Toplantıda enflasyon tahminlerine ilişkin bilgi verilecek. Merkez Bankası faiz kararını ise 21 Kasım'da açıklayacak.