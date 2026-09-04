BBVA'dan enflasyon sonrası kritik tahmin: Faiz indirimi beklentisi öne çekildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı ağustos ayı tüketici fiyatları verisinin ardından BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.

Kurum, aylık yüzde 1,84 artan enflasyon verisinin kendi tahmini ile piyasa beklentisinin hafif altında kaldığını belirtirken, yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 30'da korudu.

Eylülde fiyat ayarlamaları öne çıkacak

BBVA Research değerlendirmesinde, eylül ayı enflasyonunda zamana bağlı fiyat güncellemelerinin belirleyici olacağı ifade edildi. Buna karşılık geriye dönük endeksleme uygulamalarını azaltmaya yönelik düzenlemeler ile iç talepteki daha ılımlı seyrin, bu ayarlamaların enflasyon üzerindeki etkisini sınırlayabileceği belirtildi.

Gıda fiyatlarının ılımlı kalması ve enerji fiyatlarında genel olarak istikrarlı bir görünüm sürmesi halinde, eylül ayında aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüldü. Elverişli baz etkilerinin de katkısıyla yıllık tüketici enflasyonunun eylülde yüzde 30 düzeyine yaklaşabileceği değerlendirildi.

Faiz indirimi beklentisi ekime çekildi

BBVA Research, jeopolitik risklerin yeniden tırmanmaması ve yılın ikinci yarısında ihtiyatlı politika bileşiminin devam etmesi varsayımıyla yıl sonu için yüzde 30'luk enflasyon tahminini koruduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama koşullarında beklenenden hızlı normalleşmeye gitmesini de değerlendiren kurum, politika faizinde 100 baz puanlık indirim beklentisini aralık ayından ekime çekti. Bu indirimle politika faizinin yüzde 36'ya düşmesi ve yıl sonuna kadar bu seviyede sabit kalması bekleniyor.