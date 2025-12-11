FED FAİZ KARARI: Fed 2026'da faiz indirimine devam edecek mi ?

BBVA Research'e göre, işgücü piyasası daha belirgin bir şekilde zayıflamadıkça veya tarife kaynaklı fiyat baskıları beklenenden daha hızlı azalmadıkça, FOMC'nin Ocak ayında beklemede kalması ve sonrasında daha sabırlı, veriye bağımlı bir duruş benimsemesi muhtemel.

Yaygın olarak beklendiği gibi, FOMC Komite içinde derinleşen bölünmeler ortasında hedef aralığı yüzde 3,50-3,75'e indirerek üçüncü ardışık 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Nokta grafiği, dört oy hakkı olmayan katılımcının Goolsbee ve Schmid ile birlikte duraklama yönünde hizalanacağını gösteren yumuşak muhalefet kümesini ortaya çıkardı.

Powell'dan duraksama sinyali

Başkan Powell basın toplantısında, Komite'nin Ocak sonu yapılacak bir sonraki toplantısında duraklamasının muhtemel olduğuna dair net bir sinyal verdi. Bu yıl 75 baz puanlık ve geçen yıl Eylül ayındaki ilk indirimden bu yana 175 baz puanlık gevşemenin ardından, Fed şimdi ekonominin nasıl geliştiğini görmek için beklemeye iyi bir konumda bulunuyor.

BBVA Research, Fed'in 2026'nın ikinci yarısında iki ek faiz indirimine geçmeden önce şimdiye kadar gerçekleştirilen gevşemenin etkilerini değerlendirmek için biraz zaman alacağına inanıyor.