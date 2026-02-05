BBVA'dan tüfe sepeti revizyonu uyarısı: Enflasyon görünümünü iki yönlü etkileyebilir

BBVA Research, Türkiye’de açıklanan Ocak 2026 tüketici enflasyonu verilerinin hem piyasa tahminlerini hem de kendi projeksiyonlarını aştığını bildirdi. Kurum, gerçekleşen verinin özellikle yukarı yönlü risklerin arttığına işaret ettiğini belirtti.

Yüzde 25 enflasyon beklentisi değişmedi

Buna karşın BBVA Research, son dönemde devreye alınan kısıtlayıcı para ve maliye politikası adımlarının etkilerinin tam olarak gözlemlenememesi nedeniyle, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi. Kurum, mevcut koşullarda 2026 yıl sonu için öngördüğü yüzde 25 enflasyon beklentisini korumayı tercih etti.

TÜFE sepetindeki yeni ağırlıklar atalet riskini artırabilir

BBVA Research, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından güncellenen TÜFE sepeti ve ağırlıklarını da değerlendirdi. Kurum, kamuoyunda dile getirilen spekülatif beklentilerin aksine, enflasyonun sürükleyici kalemleri arasında yer alan kira ve gıda harcama gruplarının sepet içindeki ağırlıklarının sadece sınırlı ölçüde, yani marjinal düzeyde değiştiğine dikkat çekti.

Yapılan analizlere göre, sepet ağırlıklarındaki bu yeni düzenleme, aylık enflasyon verilerinde gözlenen dalgalanmaları azaltma potansiyeli taşıyor. Öte yandan BBVA Research, kendi hesaplamalarının, söz konusu yeni ağırlık yapısının enflasyon ataletini güçlendirebileceğine işaret ettiğini, yani fiyat artışlarının ekonomide daha kalıcı hale gelmesine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.