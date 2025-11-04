BBVA'dan Türkiye için faiz ve enflasyon tahminleri! TCMB aralıkta faizi ne kadar indirecek?

BBVA Research, Türkiye'nin ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Kuruluşun raporunda, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,55 arttığı ve bunun hem konsensüsün (Bloomberg, yüzde 2,7) hem de beklentilerinin (yüzde 2,85) altında kaldığı belirtildi.

Raporda, "Yıllık enflasyon yüzde 32,9'a geriledi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 32,5 seviyesine güncelledik. 2026 sonu tahminimiz olan yüzde 23 üzerindeki yukarı yönlü riskler artıyor" denildi.

Faiz indirimi tahminleri

Kuruluş, TCMB faiz indirimlerinin dezenflasyon hızına bağlı olarak kademeli olarak devam etmesini de bekliyor.

Banka değerlendirmesinde "Talep koşulları TCMB'nin öngördüğünden daha yavaş uyum sağlıyor. Bu nedenle bankanın sınırlı faiz indirimleriyle (Aralık toplantısında 100 baz puan) temkinli ilerlemesi ve duruşunu reel değerlenme, makro-ihtiyati araçlar, likidite yönetimi ve düzenlemelerle tamamlama ihtiyacının artması muhtemel" ifadelerine yer verdi.

TCMB'den enflasyonda yukarı yönlü düzeltme beklentisi

BBVA'ya göre, TCMB'nin bu yılın enflasyon tahmin bandını (yüzde 25-29) yukarı yönlü revize etmesi ve bunun gelecek yılın patikası üzerinde de potansiyel etkileri olması bekleniyor.

TCMB'nin yılın son enflasyon raporu 7 Kasım'da yayımlanacak.

Kuruluş, "Özetle, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 32,5 olması bekleniyor. Temkinli para politikası duruşu ve ücretler, vergiler ve yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olduğu varsayımıyla gelecek yıl sonu yıllık enflasyon tahmini yüzde 23 seviyesinde korunuyor. Ancak sabitlenmemiş beklentiler, kalıcı atalet, çarpık fiyatlama davranışı ve küresel tarife belirsizlikleri net yukarı yönlü riskler oluşturuyor" yorumu yaptı.

BBVA Research, TCMB'nin bu haftaki Enflasyon Raporu'nda yapacağı potansiyel revizyonları ve mesajları yakından izleyeceğini de kaydetti. Kuruluş ardından tahminlerini rapora göre güncelleyecek.