BBVA'dan Türkiye için yeni rapor: Enflasyon, büyüme, faiz ve dolar/TL tahminlerini açıkladı

BBVA Research Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirme raporu yayımladı.

Raporda, GSYH büyüme tahminleri önceki öngörülerle uyumlu şekilde 2025 için yüzde 3,7, 2026 için yüzde 4 olarak korundu. Bu tahminler, 2026 boyunca çıktı açığının negatif kalacağı varsayımına dayanıyor.

Türkiye’de kısa vadede nispeten sıkı bir politika karışımı öngören BBVA, "Riskler sürecin uzaması ve enflasyon beklentilerindeki sınırlı kazanımlar nedeniyle daha kalıcı bir enflasyon eğilimine işaret ediyor" dedi.

BBVA'nın rapordaki değerlendirmeleri şöyle:

"GSYH büyüme tahminleri önceki öngörülerle uyumlu şekilde 2025 için yüzde 3,7, 2026 için yüzde 4 olarak korunuyor. Bu tahminler, 2026 boyunca çıktı açığının negatif kalacağı varsayımına dayanıyor. Para politikası açısından Merkez Bankası’nın faiz indirimine eğilimli olduğu, makro ihtiyati önlemlere ağırlık vereceği ve enflasyon hedeflerini yakalama konusunda risklerin sürdüğü belirtiliyor. Bu yılki olumsuz mali teşvik yaklaşık 1 puan GSYH etkisiyle 2026’da nötr hale gelecek; vergi ve idari fiyat düzenlemeleri sınırlı destek sağlayabilir.

Ağustos ayından bu yana artan enflasyon eğilimi nedeniyle yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32 olarak güncellenirken, 2026 yılı tahmini yüzde 25’e revize edildi (önceki yüzde 23).

Raporda, kısa vadede enflasyonist baskının azaltılması için daha güçlü bir TL ve yüksek faiz oranları gerektiği vurgulandı.

Dolar/TL kuru 2025 sonunda 43, 2026 sonunda ise 52 olarak öngörülüyor.

Küresel finansal dalgalanma, Trump politikalarının Avrupa üzerindeki etkisi, iç belirsizlikler ve beklenenden daha kalıcı enflasyon eğilimi, kısa vadeli riskler arasında yer alıyor.