İspanyol bankacılık devi BBVA, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni tahminlerinin yer aldığı bir değerlendirme yayımladı.

Raporda, Türkiye'nin büyüme, dolar/TL ve enflasyon tahminlerine yer verilirken ilk faiz indirimin ne zaman yapılacağına dair beklentiler de yer aldı.

Büyüme tahminini korudu

BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 yıllarına dair GSYH büyüme beklentilerini değiştirmedi. Kuruluş, 2025 için yüzde 3,5 ve 2026 için yüzde 4’lük büyüme tahminlerini koruduğunu açıkladı.

2025 yılının ilk çeyreğindeki güçlü performans, olası sınırlı mali teşvikler ve zayıf dış talebin büyük bir olumsuzluk yaratmaması gerekçeleriyle büyüme tahminlerinin sabit tutulduğu belirtildi.

Enflasyonda ihtiyatlı yaklaşım

BBVA Research, Mart ortası ve Nisan başında yaşanan “ikiz şoklar” sonrası 2025 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu içinse yüzde 20,5’ten yüzde 21’e yükselttiklerini hatırlattı.

Değerlendirmede, “Son aylarda gelen olumlu sürprizlere rağmen, gıda ve enerji fiyatları ile idari fiyatlardaki belirsizlikler ve reel faiz oranları nedeniyle enflasyon tahminlerinde temkinli olmaya devam ediyoruz” denildi.

Faiz indirimi için beklentisini açıkladı

BBVA Research, 10 Haziran’dan itibaren fonlama maliyetlerinin politika faizine doğru normalleşmeye başladığını vurgulayarak, bu yakınsamanın sürmesini beklediğini kaydetti.

Banka, TCMB'nin temmuz ayından itibaren faiz indirimlerine devam edeceğini öngördü.

BBVA, 2025 sonuna kadar ise politika faizinin yüzde 36’ya gerilemesini beklediklerini belirtti.

Dolar/TL tahminleri

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen notta, "Dövizde, enflasyon eğiliminin yüzde 2'nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla gerçek değerlenme için alanı değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

BBVA, 2025 ve 2026 sonu için dolar/TL kur tahminini sırasıyla 45 ve 52 seviyelerinde korudu.