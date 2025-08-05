BBVA'dan yeni Türkiye raporu: Yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi
BBVA Research, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31’den yüzde 30’a indirdi. Kurum, mevsimsellikten arındırılmış aylık tüketici enflasyonunun Haziran’da yüzde 2,0 iken Temmuz’da yüzde 2,6’ya yükseldiğini, yönetilen fiyat artışları hariç tutulduğunda ise bu oranın yüzde 2’nin altında kaldığını belirtti. BBVA, son aylarda enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin tahminler üzerinde aşağı yönlü risk yarattığını, ancak belirsizlikler nedeniyle temkinli duruşlarını koruduklarını vurguladı.
BBVA Research, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31’den yüzde 30’a çekti. Kurum tarafından dün yayımlanan değerlendirme notunda, mevsimsellikten arındırılmış aylık tüketici enflasyonunun Haziran ayında yüzde 2,0 seviyesindeyken, Temmuz ayında yüzde 2,6’ya yükseldiği belirtildi.
Notta, yönetilen fiyatlardan kaynaklanan tek seferlik artışların (aylık 0,9 puan) hariç tutulduğunda, mevsimsellikten arındırılmış aylık tüketici enflasyonunun yüzde 2’nin altında kaldığına dikkat çekildi.
BBVA Research, “Son dönemdeki aylık enflasyon rakamları beklentilerin altında kalarak, yakın vadeli enflasyon tahminlerimiz için aşağı yönlü risk oluşturdu. Bununla birlikte, enflasyon görünümüne ilişkin süregelen belirsizlikler bizi temkinli olmaya zorluyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, önümüzdeki dönemde hem iç talep hem de yönetilen fiyat ayarlamalarının enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.