BDDK, 29 tasarruf finansman şirketini tasfiye ediyor

ANKARA (DÜNYA)

BDDK, tasarruf finansman şirketlerinden 6361 sayılı yasaya uyum (intibak) için başvuran şirketlerden 21’inin başvurusunu reddederek tasfiyesine karar verdi. Gün içinde iki açıklama yapan BDDK, tasfiye kararının ardından ikinci açıklamasında, 8 şirketi kendilerinin yöneteceği tasfiye (iradi tasfiye) sürecine soktu. Böylece 6 tasarruf finansman şirketinin uyum sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Tasarruf finansman şirketleri, daha önce finansal bir kanun ya da düzenleme olmadan, Ticaret Kanunu kapsamında çalışıyordu. 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda 7 Mart 2021’de yürürlüğe giren 7292 sayılı Kanun ile Tasarruf Finansman Şirketleri adıyla bu tür şirketler için hukuki altyapı oluşturulmuş ve faaliyette olan şirketlerin bu kanuna uyum göstermesi şartı getirilmişti.

BDDK’nın kararı 2 Temmuz günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, “6361 sayılı Kanun hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen şirketlerin Kanunun Geçici 7. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine (karar verilmiştir)” denildi.

BDDK’dan ikinci açıklama: 8 şirket daha tasfiye

BDDK, gün içinde ikinci bir açıklama yaparak, tasfiyesine karar verilen 21 şirket dışındaki şirketlere yönelik kararını duyurdu. Bu karara göre, 8 şirket “iradi tasfiye” (şirketin kendi yöneteceği bir süreçle yükümlülüklerini ödeyerek faaliyeti sonlandırması) sürecine dahil edildi. Böylece 29 tasarruf finansman şirketi tasfiye sürecine girmiş oldu.

35 şirket başvurmuştu

BDDK, 13 Aralık 2021’de yürürlüğe giren 6361 sayılı kanuna uyum için şirketlere 7 Nisan tarihine kadar süre vermiş ve sonrasında intibak için 35 şirketin başvurduğu açıklanmıştı. Bu şirketlerden 21’inin başvurusu kabul edilmeyerek, 8’i iradi tasfiyeye sokularak, toplamda 29 şirketin tasfiyesine karar verildi. Diğer yandan, başvuran şirketler arasında ismi bulunmayan HH Aydın Yatırım Holding isimli kuruluşun, tasfiye edilecekler listesinde adı bulunuyor. Kalan 6 şirketin intibak incelemesi devam edecek. BDDK, nihai kararını aldıktan sonra şirketlere lisans verecek.

BDDK: 21 şirketin 1 Temmuz itibariyle faaliyeti durdu

Kararın ardından BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada süreç hatırlatılarak, Kurul tarafından atanacak bir tasfiye komisyonunca bu şirketlerin tasfiye edileceği, 1 Temmuz itibariyle faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

100 milyon asgari sermaye

Kanunla, şirketlerin uyum için asgari 100 milyon liralık sermaye şartı, faaliyette olan bazı şirketlerin birleşerek başvurmalarına yol açmıştı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35şirketin tamamı başvuruda bulunmuştu. Bunların 12 tanesi 2 veya 3’lü gruplar halinde başvuru yapmıştı. Buna göre, yasaya uyum için verilen süre sonunda gerekli şartları taşımadığı belirlenen şirketler, BDDK’nın bu kararının ardından tasfiye sürecine girecekler.

BDDK buna ilişkin 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, vatandaşlara bir de uyarıda bulunularak, tasarruf finansmanı şirketlerine yapılan ödemelerin kamusal güvence altında olmadığının altı çizilmişti.