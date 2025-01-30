BDDK açıkladı: Bankacılık sektörü 2024'ü 'kârlı' kapattı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan Aralık 2024 verilerine göre, sektörün net kârı 75,85 milyar TL olarak kaydedildi. Kasım ayında bu rakam 67,5 milyar TL seviyesindeydi.

Toplam aktif büyüklük 32,7 trilyon TL’ye ulaştı

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2024 yılı sonunda 32 trilyon 657 milyar TL’ye yükseldi. Sektörün aktif toplamı, 2023 yılsonuna göre 9 trilyon 106 milyar TL artış gösterdi.

Aralık 2024 itibarıyla bankacılık sektörünün en büyük aktif kalemi olan krediler 16 trilyon 52 milyar TL’ye ulaşırken, menkul kıymetler toplamı 5 trilyon 226 milyar TL oldu. Yıllık bazda krediler yüzde 37,5, menkul kıymetler ise yüzde 31,6 oranında artış kaydetti.

Mevduat 18,9 trilyon TL’ye yükseldi

Bankacılık sektörünün en büyük fon kaynağı olan mevduatlar, 2024 sonunda bir önceki yıla göre yüzde 27,3 artarak 18 trilyon 903 milyar TL seviyesine çıktı.

Özkaynak toplamı ise 2023 yılsonuna göre yüzde 34,6 artış göstererek 2 trilyon 898 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise Aralık 2024 itibarıyla yüzde 19,69 olarak kaydedildi.

Sektörde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,78 olarak hesaplanırken, risk yönetimi ve bilanço yönetimi konularının 2025’te de ön planda olmaya devam etmesi bekleniyor.