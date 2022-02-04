BDDK Başkanı Akben: Otomobilde kredi limitleri artacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Türkiye'de araç pazarı son kur krizinin ardından yükselen fiyatlar ve sıkılaşan finansman koşullarıyla yavaşlarken, otomotiv sektörü kredi tutarlarının ve vade süresinin uzatılmasını istiyordu.

A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını belirterek şunları söyledi:

"Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak."

"120,000, 300,000, 750,000 diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120,000. 120,000 %70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz."

Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

290 milyar liraya yükseldi

Kur korumalı TL mevduat hesapları ile ilgili de Akben, katılımın 290 milyar lirayı geçtiğini belirterek, 620,000 civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini kaydetti. Akben, "Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün" dedi.

"Kredi faizleri makul seviyelere gelir"

Kredi faizlerinin makul bir orana gelmesini beklediklerini belirten Akben, sektörde sermaye yeterlilik rasyosu 12'nin altında banka olmadığını, 20'nin üzerinde birçok banka olduğunu da söyledi.