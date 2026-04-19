BDDK düzenlemesinde yeni gelişme: Kredi kartı limit planında geri adım atıldığı iddia edildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), limitlerin düşürülmesini öngören planı şimdilik rafa kaldırdığı öne sürüldü.

NTV Haber’in aktardığına göre, bankalara tanınan 3 aylık hazırlık süresinin dolmasına kısa süre kala gelen bilgiler, uygulamanın askıya alındığını gösteriyor. Bankacılık çevreleri de bankaların BDDK’ya dönüşlerinin sürdüğünü, mevcut durumda uygulamanın askıya alındığını ifade etti.

Limitlerde yüzde 50 ila 80 arasında düşüş planlanıyordu

BDDK’nın aldığı karara göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılması öngörülüyordu.

Düzenleme kapsamında, tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin liranın üzerindeki limitlerinin yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılması planlanıyordu. Limit belirlenirken, bankaların son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını esas alacağı belirtilmişti.

Ayrıca bankaların, kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin aylık ve yıllık gelirleriyle uyumlu hale getirmesi hedefleniyordu.

Bankalara 3 aylık hazırlık süresi verilmişti

Söz konusu uygulamanın 16 Şubat’ta yürürlüğe girmesi gerekirken, BDDK bankalara 3 aylık ek süre tanımıştı. Böylece uygulamanın hayata geçirilmesi ertelenmişti.

Kurul, süre uzatımından önce bankalara 15 Şubat’a kadar süre vermiş, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesini istemişti. Bunun dışındaki harcamalar için kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

BDDK’nın bankalara gönderdiği son yazıda, kredi limitlerinin yeniden belirlenmesi için müşterilerle temasa geçilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidine yönelik süreçlerin oluşturulması istendi. Ayrıca eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için gerekli sistemsel geliştirmelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda, kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistem altyapılarını en geç 3 ay içinde kurmaları ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz tamamlamaları talep edildi.

Mevcut limitler geçerliliğini koruyor

Bankacılık çevrelerinden gelen değerlendirmelere göre, uygulamanın askıya alınması kredi kartı limitlerinde şu aşamada herhangi bir değişiklik yapılmayacağı anlamına geliyor.

Bu çerçevede, bankaların mevcut kredi kartı limit uygulamasını sürdürmeye devam edeceği belirtiliyor.

BDDK’nın ocak ayı sonunda aldığı kararlar doğrultusunda, limit azaltımında bir kişiye ait tüm kartların toplam limiti esas alınacaktı. Buna göre limit belirlenirken, 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamalarının dikkate alınması planlanıyordu.