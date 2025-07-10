BDDK, iki tasarruf finansman şirketine faaliyet izni verdi

BDDK'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurulun 12.12.2024 tarihli ve 11036 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Albayrak Tasarruf Finansman AŞ ve 17.04.2025 tarihli ve 11201 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Adil Tasarruf Finansman AŞ’ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.