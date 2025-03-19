BDDK, kalkınma ve yatırım bankalarının vereceği kredi sınır oranlarını belirledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, kalkınma ve yatırım bankalarının vereceği kredi sınır oranlarını belirledi.

BDDK açıklamasında, Kurumun kalkınma ve yatırım bankalarının asli görevleri olan yatırım kredisi verme fonksiyonunu gözeterek, kredi risk yoğunlaşmalarının yönetilmesine katkı sağlanmasını teminen bankaların kaldıraç oranlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle kredi sınırları belirlediği kaydedildi.

Buna göre Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesi İlişkin Yönetmelik uyarınca daha düşük kaldıraç oranıyla (ana sermaye / yönetmelik uyarınca hesaplanan risk tutarı) faaliyet gösteren bankalar için daha ihtiyatlı kredi sınırlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, bankaların yeni oranlara kademeli olarak uyum sağlamalarını teminen intibak süresi tanındığı belirtildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ'nin bu uygulamadan hariç tutulduğu belirtilen açıklamada, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermaye tutarlarına oranlarının bankaların dahil olduğu risk grubu için kaldıraç oranı yüzde 0 veya daha fazla olması durumunda yüzde 35, yüzde 10 veya daha fazla olması durumunda yüzde 40, yüzde 20 veya daha fazla olması durumunda yüzde 45, yüzde 30 veya daha fazla olması durumunda yüzde 50, yüzde 40 veya daha fazla olması durumunda yüzde 55 olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir risk grubuna ilişkin oranların ise kaldıraç oranı yüzde 0 veya daha fazla olması durumunda yüzde 40, yüzde 10 veya daha fazla olması durumunda yüzde 45, yüzde 20 veya daha fazla olması durumunda yüzde 50, yüzde 30 veya daha fazla olması durumunda yüzde 55, yüzde 40 veya daha fazla olması durumunda yüzde 60 olmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, 1 Ocak 2020 tarihinden sonra kurulan ve ay sonları için konsolide olmayan bazda hesaplanan kaldıraç oranı yüzde 10 veya daha fazla olan kalkınma ve yatırım bankaları açısından, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren 5 yıl boyunca, söz konusu kredi sınırı oranlarının 5 puan azaltılmış olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Söz konusu sınırlar hakkında, yönetmeliğin risk gruplarının belirlenmesine, risk tutarının hesaplanmasına, kredi sınırlarına tabi olmayan işlemlere, kredi sınırlarının raporlanmasına, sınırlara uyumsuzluğa ve aşımların giderilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, yönetmeliğin 16'ncı maddesinin dördüncü fıkrası dışında kalan ve banka ihtiyarında olmayan sebepler ile sınırlarda aşım oluşması halinde, söz konusu aşım tutarlarının kurumca belirlenecek süre zarfında giderilmesinin ve bu süre zarfında aşım nedeniyle banka hakkında idari para cezası uygulanmamasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankaların dahil oldukları risk gruplarına kullandırdıkları krediler hariç, 3 yıldan uzun vadeli kullandırılan proje veya yatırım kredileri ile finansman sağlamak amacıyla edinilen ortaklık paylarının bu karar kapsamında kredi sınırlamalarına tabi olmamasına, işbu karar tarihi itibarıyla 1. maddede yer alan sınırlara ilişkin aşım bulunması halinde, oluşan bu aşım tutarlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar yüzde 10'unun, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 30'unun, 31 Aralık 2027 tarihine kadar yüzde 60'ının ve 31 Aralık 2028 tarihine kadar yüzde 100'ünün giderilmesine, 2. maddede yer alan sınırlara ilişkin aşım bulunması halinde bu aşımların bir yıl içerisinde giderilmesine, yukarıda belirtilen sürelerin uzatılması ve muafiyetlerin değiştirilmesi hususlarında başkanlık makamının yetkili kılınmasına, bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."