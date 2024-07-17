BDDK VFS Finansal Kiralama'nın faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir şirketin faaliyet iznini iptal etti. VFS Finansal Kiralama AŞ hakkında alınan iptal kararı, şirketin VFS Finansman AŞ'ye devri nedeniyle gerçekleşti.
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), VFS Finansal Kiralama AŞ hakkındaki kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, VFS Finansal Kiralama AŞ'nin VFS Finansman AŞ'ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşmesi neticesinde VFS Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verildi.