BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon lira ceza

09 Temmuz 2020

ANKARA (DÜNYA)

Bireysel ve ticari müşterilerin şikayetlerini inceleyen BDDK, 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi: "Bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir. Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2020 tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204.651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."



BDDK, aynı gerekçeyle daha önce de mali kuruluşlara ceza vermişti. 26 Haziran'da yapılan açıklamayla, 16 mali kuruluşa, 2,1 milyon TL ceza verildiği duyurulmuştu. 29 Mayıs günü yapılan basın açıklamasıyla da 18 bankaya 102,1 milyon TL ceza verildiği açıklanmıştı. 15 Mayıs'ta ise 15 bankaya, 19 milyon 650 bin TL'lik bir ceza duyurulmuştu.