BDDK'dan bankalardaki fiziki altınların değerlemesine ilişkin yönetmelik taslağı

20 Ekim 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklikleri kapsayan yönetmelik taslağını görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan yönetmelik taslağında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak belirlenen milyem değerleri üzerinden değerleyecek.

Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor.

Yönetmelik taslağı ile bankaların topladığı fiziki altınlar için ürün ve ayar bazında belirlenen milyem değerleri şöyle:

Ayar Ürün Milyem

24 Ayar İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler 0,995

24 Ayar Darphane 0,995

24 Ayar LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri 0,994

24 Ayar LBMA Harici Rafineri Ürünleri 0,992

22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,907

22 Ayar Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü 0,905

21 Ayar Hurda Altın 0,855

18 Ayar Hurda Altın 0,725

14 Ayar Hurda Altın 0,555

8 Ayar Hurda Altın 0,2975

Kaynak: AA