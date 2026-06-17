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BDDK'dan BİM ortaklı yeni katılım bankasına onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BİM ve bağlı şirketlerin başvurusunu değerlendirerek Dost Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi. Faizsiz finans esaslarıyla faaliyet gösterecek banka, gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak.

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BDDK'dan BİM ortaklı yeni katılım bankasına onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verildi.

BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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