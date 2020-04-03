BDDK’dan dolandırıcılık uyarısı: Kart bilginizi istemiyoruz!

03 Nisan 2020

İstanbul / DÜNYA



BDDK’dan yapılan açıklamada kurumun adını kullanılarak sosyal medya hesaplarıyla, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla, BDDK tarafından alınmış bir karar kapsamında ödeme yapılacağı veya maddi bir menfaat sağlanacağı yönünde gerçek olmayan vaatlerle, vatandaşların kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarları arttığı belirtildi.



BDDK tarafından alınan herhangi bir karar kapsamında vatandaşlarımızdan kart bilgisi başta olmak üzere herhangi bir kişisel verinin talep edilmediği dikkat çekilen açıklamada, sosyal medyada veya cep telefonlarına gelen kısa mesajlarda yer alan bu tür ifadelerin dikkate alınmaması ve yalnızca BDDK’nın resmi internet sitesinden yapılan duyurulara itibar edilmesi istenildi.



BDDK’ya şikayet edin



Açıklamada, şöyle denildi: “Ayrıca, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, vatandaşlarımızın benzer bir durumla karşılaşması halinde, Kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan “iletişim” sekmesi altındaki “E-Şikayet” bölümünden (https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/) ekran görüntüsü ve varsa diğer belgeler ile birlikte Kurumumuza ihbarda bulunması önem arz etmektedir. Dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir.”