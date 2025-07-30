BDDK'dan Emlak Katılım'a faaliyet izni!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, BDDK tarafından, Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine hükmedildi.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ'ye ilk olarak 30 Ocak 2025 tarihinde kuruluş izni verilmişti.