BDDK'dan iki yeni bankaya izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki bankaya kuruluş ile faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karar göre BDDK, Halkbank tarafından kurulacak olan 11,5 milyar lira sermayeli Halk Katılım Bankası'nın kuruluşuna izin verirken bir başka kararla da 23 Mayıs 2024'te kuruluş izni verilen Aytemiz Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi.